Padres Exigen Reubicar 2 Escuelas Cercanas a Refinería Dos Bocas; Pemex se Reúne con Familias

Madres y padres de familia de unos 400 alumnos de la primaria Abías Domínguez y del kinder Agustín Melgar, que estudian a escasos metros de la Refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, protestaron hoy, lunes 18 de mayo 2026, en la Torre de Pemex en la Ciudad de México para exigir la reubicación de las escuelas de sus hijos, ante el riesgo que representa a la salud de los niños.

Noticia relacionada: Escuelas Cercanas a Refinería Dos Bocas No se Reubicarán: "Tenemos que Aprender a Convivir"

En un mensaje afuera de la Torre de Pemex, las madres de familia hablaron de la situación de las escuelas:

"A nuestras escuelas las separa de la Refinería únicamente una barda que no detiene fugas de gas, incendios, explosiones, ruido ensodercedor ni la contaminación del aire que diariamente afecta la salud de nuestras hijas e hijos”

Padres de familia denuncian falta de atención

Los padres de familia acusaron que hoy se cumplieron 2 meses desde que la presidenta pidió atender el caso de los alumnos, sin embargo, indicaron que nadie los ha contactado, por lo que tuvieron que viajar desde Tabasco a la CDMX para exponer la problemática que enfrentan 400 menores de edad.

Tras la protesta, Pemex informó en sus redes sociales que se reunió con los padres de familia.

"Autoridades de Petróleos Mexicanos sostuvieron una reunión en el Centro Administrativo Pemex con padres de familia del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la Primaria “Abías Domínguez Alejandro” de Paraíso, Tabasco; con el objetivo de escuchar y atender de primera mano sus inquietudes sobre la reubicación de ambos planteles educativos".

Señalaron que acordaron tener reuniones periódicas para dar seguimiento puntual a los compromisos establecidos.

Estudios podrían determinar sí se reubican las escuelas: Sheinbaum

El 24 de marzo, la presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que estaba en contacto con el alcalde de Paraíso, Tabasco, Alfonso Jesús Baca, para tratar el tema de la reubicación de escuelas cercanas a la Refinería Olmeca en Dos Bocas.

Jorge Lamoyi, director de la primaria, ha dicho que “la distancia o la separación de nuestra escuela con respecto a la refinería son 4.5 metros. De una barda a otra”.

En su primer semestre de funcionamiento hubo tres incidentes que obligaron a desalojar a los niños. Esa escuela y el preescolar están pared con pared con la obra.

Hoy la presidenta Sheinbaum volvió a hablar de la reubicación de las escuelas, dijo que se tienen que hacer estudios, y que depende de los resultados que se arrojen, se podría reubicar. Hoy se dio a conocer que hay 49 escuelas que están conviviendo literalmente al lado de refinerías.

Pero en el caso de Dos Bocas, la Presidenta, dijo:

"No es lo mismo para cualquiera. Tienen que hacerse las mediciones, ver si hay alguna situación de riesgo. Y de ser el caso, se reubica".

Historias recomendadas:



