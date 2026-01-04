Pensión Bienestar: ¿Cómo Saber si Ya Cayó el Pago de Enero de 2026?

Enero marca el inicio de la entrega de apoyos económicos del Gobierno de México para el ciclo 2026. En este periodo, el Banco del Bienestar inicia la dispersión de los fondos correspondientes al primer bimestre del año, que abarca enero y febrero. Estos recursos se destinan a las personas que cuentan con un registro en los programas de la Secretaría del Bienestar.

La distribución contempla a las personas de la tercera edad, quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. De igual manera, el programa Pensión Mujeres Bienestar realiza la entrega de dinero en estas fechas. Por su parte, las personas con alguna discapacidad también perciben el monto que corresponde a los primeros meses del año. Finalmente, las madres trabajadoras obtienen el recurso en este mismo lapso.

¿Cómo saber si ya cayó el pago del apoyo del Bienestar?

Para confirmar la transferencia del dinero en la cuenta, por ejemplo los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, tienen a su disposición la aplicación del Banco del Bienestar para realizar consultas a distancia. Esta opción permite la revisión de los datos sin la necesidad de asistir a una sucursal o de utilizar un cajero de la red.

El software de la institución se encuentra en las tiendas para dispositivos con sistema Android e iOS. Para su obtención, el interesado entra a Google Play Store o App Store y descarga la herramienta en su equipo.

¿Cómo instalar la aplicación del Banco del Bienestar?

En primer lugar, los beneficiario como los de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, deben buscar el nombre de la aplicación en la tienda de su preferencia. Al finalizar la descarga, el sistema solicita que el usuario vincule su tarjeta con el perfil de la aplicación. Es por ello que resulta necesario contar con el plástico de la institución al momento de realizar el proceso de configuración en el celular.

Pasos para la activación de la cuenta digital

Para comenzar el registro, el primer paso consiste en la aceptación de los términos y condiciones de uso del servicio. Posteriormente, el usuario escribe su número de teléfono celular en el campo que el sistema indica. El proceso continúa con el ingreso de los 16 dígitos de la tarjeta y el número NIP que se utiliza en las operaciones del cajero. Para concluir, la persona genera una contraseña y realiza la confirmación de la misma. Con esta llave de acceso, el beneficiario podrá ver el saldo de su cuenta y los depósitos que las autoridades realizan cada bimestre.

¿Cuándo y cómo se dispersan los apoyos del Bienestar?

La Secretaría del Bienestar realiza la dispersión de los recursos con base en un orden que depende de la letra del apellido. Este esquema busca que la entrega de dinero sea organizada. No obstante, el calendario para los meses de enero y febrero del año 2026 aún no está disponible. Ante esta situación, la recomendación para los beneficiarios es el monitoreo de los canales de comunicación del gobierno como redes sociales oficiales.

Además de la consulta por la aplicación, por ejemplo, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, pueden recurrir a otros medios para obtener información de los depósitos. Es necesario esperar la publicación de las fechas antes de acudir por el dinero. El depósito ocurre en días distintos a lo largo de enero. Así, los derechohabientes confirman la llegada de la pensión desde donde estén con el uso de las herramientas del Banco del Bienestar.

