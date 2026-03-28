Pensión Hombres Bienestar 60-64 Años: ¿Puedo Pedir el Apoyo de 3 Mil Pesos si Vivo en Edomex?

Tras el éxito de la pensión para mujeres, el anuncio de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, un apoyo económico equivalente para hombres, ha generado dudas sobre su alcance, en específico sobre quiénes pueden recibirlo.

Así que en N+ te contamos en qué consiste este programa y quiénes son los beneficiarios que pueden solicitar el apoyo de 3,000 pesos bimestrales para este 2026.

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¿Qué es la Pensión Hombres Bienestar?

De acuerdo con las autoridades de Ciudad de México, el programa de Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 añosfue diseñado como una política de justicia social para cerrar la brecha de apoyos económicos antes de alcanzar la edad de la pensión universal federal (65 años).

El monto de la ayuda es de 3,000 pesos bimestrales, entregados a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El objetivo principal es brindar un ingreso básico a hombres que se encuentran en el rango de edad previo a la vejez plena, al reconocer que muchos enfrentan dificultades para reinsertarse en el mercado laboral formal después de los 60 años.

¿Cuáles son los requisitos generales del programa Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años?

Los interesados en recibir el apoyo de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años deben de presentar los siguientes documentos

Tener entre 60 y 64 años cumplidos.

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Cédula Profesional).

CURP de reciente impresión.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

¿Puedo pedir el apoyo de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años si vivo en el Estado de México?

Aunque la Ciudad de México y el Estado de México están geográficamente cercanos, los gobiernos operan de manera independiente en sus programas locales. Mientras que la CDMX ha avanzado con la implementación de este apoyo bajo la gestión de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

En ese sentido, los habitantes del Edomex no pueden pedir el apoyo. Actualmente, la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años es un programa exclusivo y local de la Ciudad de México.

Es decir, para acceder a él, uno de los requisitos indispensables es ser residente de alguna de las 16 alcaldías de la capital y presentar un comprobante de domicilio que lo avale.

Por el momento, el Gobierno del Estado de México no ha habilitado un programa similar para hombres en ese rango de edad para este 2026. Los ciudadanos del Edomex deben esperar a cumplir los 65 años para realizar su trámite en la Pensión Universal para Adultos Mayores del Gobierno Federal, la cual sí tiene cobertura nacional.

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