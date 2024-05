Pemex Denuncia ante FGR a María Amparo Casar y sus Hijos por Pensión

Petróleos Mexicanos (Pemex) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), a María Amparo Casar Pérez, directora de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y sus hijos Fernanda y Carlos.

Además de diversos servidores públicos de la petrolera, por la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión a particulares por la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Amparo Casar y coordinador de asesores de Pemex, y quien se habría suicidado, según información difundida por el Gobierno de México.

Esto incluye “las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para ese efecto”, dijo la FGR en un boletín.

Noticia relacionada: María Amparo Casar Responde a Acusaciones de Supuestos Actos de Corrupción

“Con fecha 12 de abril de 2024, se citó a la denunciante para que precisara circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos referidos, lo que ocurrió el 15 de abril, abriéndose carpeta de investigación”, explica la Fiscalía.

Añadió que se está recabando más información sobre el caso.

Por qué se litiga la pensión a María Amparo Casar

De acuerdo con Pemex se alteró la causa de la muerte de Márquez y al omitir que fue un suicidio se tuvo acceso al pago de la pensión, además del pago de un seguro que ha dado un ingreso a la familia Casar por unos 48 millones de pesos.

El viernes 10 de mayo un juez federal en materia de Trabajo de la Ciudad de México concedió una suspensión de plano a María Amparo Casar Pérez, para que Petróleos Mexicanos (Pemex) le reintegre el pago de la pensión a la que tiene derecho, así como los que le faltaron de pagar y los que se generen, debido a que la paraestatal supuestamente no notificó a la quejosa que dejaría de hacerlo.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Gobierno de México cumplirá la orden judicial, "pero lo vamos a litigar".

Video. ¿Se Valen las Acusaciones contra María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción?

"¿Cómo vamos a dejar esto así?, a mí ya me faltan 4 meses y medio, pero ¿qué vamos a dejarle la estructura esta de manipulación intacta? No, no, no, hagamos algo. No va a desaparecer (MCCI) ni es mi propósito, pero no puede quedar inmaculada", aseguró López Obrador.

"El abogado de la señora sostiene que si le quitan la pensión, los 125 mil pesos (mensuales), se queda sin recursos, se afecta su subsistencia, pero Pemex y cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales de que en ese instituto para combatir la corrupción (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad -MCCI-, que encabeza María Amparo Casar), le pagan creo que 250 mil pesos mensuales, entonces cómo se va a quedar sin recursos", dijo el mandatario.

Historias recomendadas: