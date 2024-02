A 9 días de su muerte, la Secretaría de Marina y quien fuera su compañero de trabajo durante 8 años, Israel Arauz, despidieron a Frida, la perrita rescatista.

“Mi gordita, muchas gracias por este tiempo de enseñanza y de compañía, le diste mucho a nuestra nación, me diste tanto, que no tengo palabras, te llevas parte de mí… pierdo una amiga, es un dolor profundo, no poder mirarte, acariciarte, bañarte, salir a entrenar y pedirte ese ladrido de energía y esperanza, te extraño mucho, te voy a extrañar siempre, nos vemos gordita, hasta la próxima misión”, expresó Israel Arauz, manejador de Frida.

Foto: Cuartoscuro

Alumna destacada

Nacida el 12 de abril de 2009 en instalaciones navales, Frida, de la raza labrador, sobresalió de los demás cachorros al cumplir un curso de adiestramiento de un año, en solo 8 meses.

“Hoy rendimos homenaje a nuestra Frida, quien, gracias a sus nobles actos, se convirtió en símbolo de amor, esperanza y solidaridad”, dijo el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina Armada de México.

A los 11 meses de vida, Frida comenzó una impresionante trayectoria con un récord de rescate de 12 personas y la recuperación de 43 cuerpos.

Frida laboró en el terremoto de Haití, de 2010; en la explosión en el Edificio B2 de Petróleos Mexicanos, en 2013; en el terremoto de Ecuador, en 2016, y en los sismos de la Ciudad de México, de 2017, entre otras misiones.

"Mi gordita, hasta pronto"

El manejador de Frida recordó la participación de la rescatista en el terremoto de Ecuador.

“Entre los escombros localizaste una familia, un padre, una madre, intentaron proteger a su pequeña hija con sus cuerpos, los tres habían perdido la vida, estaban fundidos en un eterno abrazo, tú les diste la oportunidad de tener una sepultura digna, les diste el consuelo hacia la vida eterna, hoy hacemos lo mismo contigo, honramos tu existencia y te decimos… hasta pronto”, agregó Israel Arauz.

"Merece todo el respeto y reconocimiento mío y del mundo entero", explicó Cristina López, asistente a la Ceremonia de Frida.

La fama de Frida fue internacional

"Frida es muy famosa en Japón como marina, su gran actividad de Frida ha llegado al otro lado del océano Pacífico, hasta Japón", indicó Kobayashi Hideyuki, vicecónsul y agregado Naval de Japón.

Frida pesaba 32 kilos, murió por causas naturales a las dos y media de la tarde del 15 de noviembre pasado, cuando tenía 13 años 7 meses.



Foto: Cuartoscuro

A partir de este jueves, todos los binomios caninos de la Armada de México llevaran en la correa y arnés el nombre de Frida.

Las cenizas de Frida fueron colocadas bajo su estatua en el patio de honor de la Marina.

Con información de Fransico Santa Anna

HAVJ