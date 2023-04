Buenas noticias para las personas no binarias pues el Instituto Nacional Electoral (INE) en el pleno reconocimiento de su identidad, se aprobó que en su credencial para votar se asiente su identidad.

De tal manera que, las personas que se reconozcan como no binarias lo podrán especificar en su credencial del INE mediante una X en donde regularmente se coloca una H o una M, según sea el caso.

Aquí te vamos a decir cuáles son los requisitos para poder realizar el trámite de una credencial del INE para personas no binarias.

Requisitos para tramitar la credencial del INE para personas no binarias

Resulta que tramitar la credencial del INE para personas no binarias es sumamente sencillo, y aquí te vamos a decir cómo hacerlo.

A la mano deberás de tener tu Acta de nacimiento en la que se te reconozca como persona no binaria.

También deberás de llevar contigo:

Identificación con fotografía

Comprobante de domicilio

Al momento de realizar el trámite sólo debes de solicitar que se marque una letra X en la parte superior de tu fotografía. E incluso, si así lo deseas, puedes solicitar que el dato del sexo no sea visible.

Toma en cuenta que, si no tienes un acta de nacimiento en el que se especifique que eres una persona no binaria igualmente puedes hacer el trámite, pero en el reverso se asentará el dato que venga en tu acta para no alterar los datos registrales.

¿Qué significa ser una persona no binaria? Una persona no binaria -o no binarie- es aquella que no se reconoce, exclusivamente o plenamente, como hombre o mujer, y conduce su vida fuera de los estándares masculinos o femeninos.

Es decir, esta identidad de género no se reduce a lucir como una persona andrógina. Es importante hacer esta aclaración debido a que algunas personas no binarias incluso se identifican con ambos géneros al mismo tiempo, lo que también les deja fuera de estos roles de genero.

La expresión de género no binaria se puede hacer desde el aspecto físico, pasando por su nombre y sus pronombres personales, que en español es elle.

Será el próximo 14 de julio cuando se celebre el Día Internacional de la visibilidad no binaria.

