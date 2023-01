Piden a UNAM Retirar Título a Ministra Yasmín Esquivel

Un grupo de 33 investigadores, académicos, exalumnos, trabajadores y consejeros universitarios solicitaron al Consejo Universitario de la UNAM, el máximo órgano de autoridad colegiada de la institución, se retire el título de licenciada en Derecho a la ministra Yasmín Esquivel, tras confirmarse el plagio de su tesis.

En un documento firmado, señalaron que las autoridades universitarias constantaron la existencia del plagio a la tesis del abogado y otrora estudiante Édgar Ulises Báez, lo que se considera un fraude académico cometido por la ministra, lo que implica que no se cumplieron los requisitos esenciales para su titulación.

Se establece que Yasmín Esquivel no sólo incumplió con los requisitos esenciales para su titulación, sino que cometió un delito. Los 33 expresaron que es falso que la UNAM no cuente con mecanismos necesarios para anular el título "obtenido de manera fraudulenta", por lo que el caso no debe dirimirse en otra instancia.