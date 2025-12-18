Senador Saúl Monreal Ávila Sufre Aparatoso Accidente en Zacatecas, Regresaba de Posada

La camioneta del senador morenista, Saúl Monreal Ávila, sufrió un accidente automovilístico, sobre la carretera federal 45, entre la comunidad Providencia de Rivera y el puente El Jorobado, con dirección a Zacatecas.

En las imágenes se observa el accidente donde estuvo involucrado el vehículo del menor de los Monreal Ávila, cuando presuntamente regresaba de una posada.

Se informó que no hubo personas lesionadas, reportes preliminares mencionan que la camioneta chocó contra la parte trasera de un remolque que transportaba ganado, causando aparatosas averías en la unidad. El legislador salió ileso.

¿Quién es Saúl Monreal?

El senador de Morena, Saúl Monreal, pese a la Ley Antinepotismo, busca la gubernatura de Zacatecas para los comicios de 2027.

Nacido en 1977 en Fresnillo, Zacatecas. Cursó estudios de licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

De 2001 a 2003 estudió la maestría en Derecho Político y Administración Pública en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (IIDE) en la Ciudad de México.

En 2001, Saúl Monreal inició su trayectoria política como miembro del PRD.

En 2007 se unió al PT y en 2009 se le designó comisionado nacional en Zacatecas.

En 2010 fue electo como diputado del Congreso del Estado de Zacatecas por el distrito 11.

En 2013 fue postulado como presidente municipal de Fresnillo por el Partido del Trabajo, pero perdió la elección.

En 2013 se incorporó al partido Movimiento Ciudadano (MC) y fue coordinador de la comisión operativa estatal del partido.

En 2015 volvió al PRD y fue postulado como diputado federal por el distrito 1 de Zacatecas, sin embargo volvió a perder.

En 2016 se sumó a Morena y fue coordinador de la campaña a gobernador de su hermano David Monreal en las elecciones estatales.

En 2018 fue postulado como presidente municipal de Fresnillo por la coalición 'Juntos Haremos Historia'.

En 2021 fue reelecto en el cargo de presidente municipal de Fresnillo. En 2023 pidió licencia del cargo de presidente municipal para postularse como senador.

En 2024 fue candidato a una senaduría por la coalición 'Sigamos Haciendo Historia'.

Con información de N+

HVI

