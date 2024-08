AMLO Asegura que Claudia Sheinbaum Será la Mejor Presidenta del Mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador coreó ¡la primera, la primera! para destacar que Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México y será, dijo, la mejor del mundo.

Así lo hizo saber Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Eso me gusta mucho: la primera, la primera, la primera, la primera, y de una vez lo anticipo, lo anticipo, y yo sé un poco de esto, y va a ser la primera no solo en México. Va a ser la primera, la mejor presidenta del mundo

Fue aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí, donde reiniciaron las giras de trabajo conjuntas, ahora para inaugurar la ampliación de la carretera Ciudad Valles -Tamazunchale.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México también señaló que una vez que pase la estafeta se merece un descanso:

Por eso, aunque vayan allá a gritarme a Palenque que me van a ir a pedir que yo ayude en algo, de una vez les digo ya, yo ya cumplí, no le hace que me vayan a gritar como antes, teníamos una consigna que decía ‘compañero, escucha; en la hamaca no se lucha’. Aunque me vayan a decir eso, ya me toca descansar un poco, y voy a seguir escribiendo, porque quiero dejar un libro para hacerle un homenaje a nuestro pueblo mexicano