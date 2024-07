AMLO: Claudia, Primera Mujer con Bastón de Mando Bajo Ramada Sagrada Yaqui

En Vícam Pueblo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, recibieron el bastón de mando de las autoridades tradicionales Yaquis, por primera vez entregado a una mujer en reconocimiento de autoridad aquí, bajo la ramada sagrada en la que los hombres toman decisiones y las mujeres se sientan atrás, únicamente a escuchar.

Ya en la carpa del evento, ambos disfrutaron de la Danza del Venado, en la que niños escenificaron las bellas formas de esta danza ancestral.

Es el avance del Plan de Justicia Yaqui, compromiso hecho en 2019 y creado con diálogo y las propuestas de la nación yaqui como sujeto de derecho, y que trajo al presidente por cuarta vez para confirmar la entrega por decreto de 12 mil 978 hectáreas de tierra a esta comunidad, con lo que suma 54 mil 476 hectáreas restituidas a la nación Yaqui; es decir, 13 mil hectáreas más que las otorgadas por el presidente Lázaro Cárdenas.

También significa agua para consumo humano con un acueducto y una inversión superior a los dos mil millones de pesos y para producción agrícola con la creación del primer Distrito de Riego manejado por una comunidad originaria, con más de nueve mil millones de pesos de inversión y ramales de riego para 61 mil hectáreas.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Estoy muy contento de estar aquí estos últimos días que me quedan, si nos alcanza el tiempo, a lo mejor nos vamos a venir a despedir, a lo mejor con dos requisitos, dos condiciones: una que me acompañe la presidenta, ¿si me vas a acompañar?; bueno, entonces vamos a ponerle a finales de septiembre, así antes de que yo entregue la banda presidencial, vamos a estar aquí con los pueblos yaquis, que se termine con el acueducto con el distrito de riego, no hay nada de qué preocuparse, que está garantizado el relevo, va a haber continuidad de todos los programas de Bienestar para nuestro pueblo, muchas gracias de todo corazón.