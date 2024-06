AMLO Recibe a Claudia Sheinbaum con Beso y Abrazo en Puerta de Palacio Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió con beso y abrazo en la entrada de Palacio Nacional a la virtual ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum.

Mantuvieron una comida, en la que hablaron de cómo se daría la transición.

El mandatario mexicano aseguró que no buscará influir en las decisiones de la virtual ganadora de la elección presidencial, así se trate de las reformas constitucionales que él propuso, entre ellas, la reforma judicial.

Yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza, nada más que la gente votó, desde luego por los candidatos, de manera muy especial por ella, que Claudia es una copia del presidente, una falta de respeto, sólo que fuese yo un ambicioso vulgar, estaría yo pensando en Maximato o caudillo moral o mesías, menos cacique, yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, en nada

Celebró que la CNTE haya decidido volver a clases en Oaxaca, ratificó que el martes se reunirá con integrantes de la Coordinadora, a quienes les entregará un paquete, luego de que la semana pasada un grupo de esta organización rompió un cristal de una puerta de Palacio Nacional.

Así lo expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Una confusión o se les infiltraron provocadores, que hay que cuidar mucho eso, a ver si traigo el costal de piedras, se los voy a entregar a ellos mañana, unas así, arrancadas de las banquetas de la Corte, eso no, eso no, tampoco lo de las bombas, no a la violencia