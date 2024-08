AMLO Dice que se Va con la Conciencia Tranquila al Inaugurar Refinería Olmeca

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, encabezaron el arranque de la refinación de gasolinas de la Refinería ‘Olmeca’ en Dos Bocas Paraíso, Tabasco.

El primer barril de gasolina que se produce hoy llegará diariamente a 87 mil en los primeros días y la meta para el final del gobierno es 340 mil barriles diarios de gasolinas y diésel de ultra bajo azufre.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Es un día especial, histórico porque se concluye esta obra, empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles. Se construyó en un tiempo récord, estoy por eso muy contento de participar en el inicio de la producción de esta refinería y estoy contento porque estoy en mi estado, estoy contento porque estoy terminando mi ciclo; me quedan ya días, me voy con mi conciencia tranquila, puedo decir misión cumplida, lo que me produce mucha dicha, mucha dicha, además de eso que es muy importante es que voy a entregar la banda presidencial a una mujer que es excepcional

La virtual presidenta electa anunció que durante su gobierno no aumentarán en términos reales los precios de los hidrocarburos, ni la tarifa eléctrica.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa:

Se comprometió a continuar con el reforzamiento de operación de Pemex y la CFE, y alcanzar la autosuficiencia energética en el país.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa:

Misión cumplida dijo el director de Pemex, quien anunció que a final de este gobierno México quedará a 2 puntos de lograr la autosuficiencia en la refinación de gasolinas y diésel, y aclaró que esta refinería Olmeca ha refinado ya un millón 100 mil barriles de diésel de ultra bajo azufre, y confirmó nuevas reservas de crudo en 13 campos que están por desarrollarse.

Octavio Romero Oropeza, director general Pemex:

En tono de despedida ya de este gobierno el presidente agradeció a la oposición que no se ha pasado de la raya, dijo, se ha comportado.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Lo digo de manera sincera, agradezco al bloque opositor, le reconozco a los conservadores que, aunque todos los días un día sí y el otro también nos están golpeando políticamente, no se han pasado de la raya, no pasan de insultos y se enojan, y se inconforman y, pero no pasa de ahí, va a continuar la transformación de manera pacífica, convenciendo, persuadiendo, nosotros tenemos adversarios, no enemigos, tenemos adversarios a vencer con argumentos, no enemigos a destruir, todos los mexicanos son nuestros amigos, todos los seres humanos, al final de cuentas, participamos, somos militantes del partido de la unidad universal