AMLO Envía Mensaje a Trabajadores en Paro por Reforma Judicial: ‘Nosotros No Reprimimos’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje hoy 21 de agosto de 2024 a los trabajadores del Poder Judicial que están en paro, e insistió en que respeta “su derecho a manifestarse”.

Durante los primeros minutos de este miércoles, tribunales y juzgados del país suspendieron sus actividades por primera vez como parte del paro en el que los impartidores de justicia expresan su rechazo a la reforma judicial.

Además, desde el pasado lunes, empleados del Poder Judicial comenzaron una protesta, cerrando distintas sedes en México, también en contra a la iniciativa de reforma constitucional.

Video: ¿Cómo Me Afecta el Paro de Trabajadores del Poder Judicial?

AMLO envía mensaje a trabajadores del Poder Judicial

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los trabajadores en paro en contra a posibles cambios en el Poder Judicial, el cual dividió en varios puntos.

Ustedes no van a salir perjudicados en nada, el asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba.

Yo respeto su derecho a manifestarse, son libres, independientemente a la normatividad, porque la libertad es lo más sublime. Eso es lo más sublime

Nosotros no reprimimos, no somos represores porque no somos conservadores. Libertad, no represión

En vez de perjudicarse se van a beneficiar. El asunto es con los de arriba

Se los digo porque luché durante muchos años contra el régimen, tengo alguna experiencia en esto: no pasa nada con su movimiento

López Obrador dijo que “no importa (cuánto tiempo estén en paro), porque ellos no atienden a la población”, incluso, insistió en que “si los jueces, magistrados, ministros no están en activo cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel. Ahí vamos de gane”.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasa en el Poder Judicial en México? Estos son Casos Urgentes que se Atenderán durante Paro

Presidente pide atender controversia por pago millonario de impuestos

Andrés Manuel López Obrador dijo que pedirá a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, que atienda los casos pendientes por pago millonario de impuestos.

Sí le vamos a (enviar) por escrito a la presidenta que tiene pendientes dos asuntos de un pago de impuestos por 35 mil millones de pesos.

López Obrador señaló que “si ella (Norma Lucía Hernández) no está en huelga ya puede resolver”.

Además, aseguró que este miércoles pidió a Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, y a María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, “que enviaran un oficio a la presidenta de la Suprema Corte, con todo respeto, sobre ese asunto, porque ella lo recibió y no le ha dado trámite”.

Porque, además, sin adelantarnos, constitucionalmente no tiene por qué estar deteniendo ese proceso. No cumple con el criterio de excepción para que se tenga detenido ese asunto en la Corte.

