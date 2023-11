El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adelantó este viernes 24 de noviembre de 2023 que cuando termine su mandato y se retire a su quinta en Palenque, Chiapas, escribirá un libro sobre el pensamiento en la época prehispánica.

“Ahí voy a estar (en su quinta en Palenque) y me voy a dedicar a escribir, pero no voy a publicar pronto… y no voy a escribir sobre la política de nuestro tiempo, voy a hacer un estudio sobre el pensamiento de los pueblos de la época prehispánica”, dijo en conferencia mañanera.

Puntualizó que no será una tarea fácil porque son muy pocas las fuentes, existen los relatos, la transmisión oral, el libro del Chilam Balam, códices y testimonios, pero son de la llegada de los europeos, tanto de los conquistadores como de los frailes.

Insistió en que no hay mucha información porque las culturas que florecieron en México datan de miles de años y lo que se tiene es de 500 años a la fecha, nada más.

López Obrador acotó que México es un gran país porque ha mantenido toda su reserva de valores de la época prehispánica, del México profundo y eso es lo que nos da la fuerza.

En 10 meses entregará la banda presidencial

El presidente recordó que en 10 meses entregará la banda presidencial, por lo que se “tiene que apurar”.

Señaló que tiene el acuerdo con sus hijos y con su esposa de que mientras él sea presidente ninguno puede ocupar un cargo público.

Recordó que su esposa no quiso actuar como primera dama, pues está dedicada a la academia, ya que es maestra e investigadora.

“Acaba incluso de lograr un ascenso académico, ya es nivel dos del Sistema Nacional de Investigaciones por sus trabajos, porque está dedicada a la academia, pero no tiene nada que ver con lo relacionado con el gobierno”, enfatizó el mandatario.

Puntualizó que su esposa simpatiza con su movimiento pues sería muy difícil que él tuviera como compañera a alguien que no pensara parecido, como también es muy difícil que una compañera tenga como compañero a alguien que no tenga cierta identificación en ideas. Dijo que es complejo sobre todo para los dirigentes.

López Obrador mencionó que él no podría tener una compañera que no tuviera convicciones, que no actuara con honestidad y que no tuviera amor por el pueblo.

Sobre sus hijos, dijo que se “han portado muy bien” y no están metidos en ningún cargo.

Ya cuando yo me vaya pues a lo mejor, pero yo ya no voy a estar porque yo me voy a jubilar en 10 meses y me retiro por completo, ya no voy a participar en nada.

El mandatario aseveró que no irá a congresos ni aceptará ningún cargo de ningún tipo, ni en México ni en el extranjero, ni va a mandar mensajes por redes sociales, ni hará declaraciones y no va a volver a opinar en nada.

Puntualizó que quiere mucho a la gente, pero ya no los va a poder ver porque en 10 meses se va a Palenque. Aclaró que allá no tiene un rancho, como muchos dicen. Dijo que se trata de una quinta de 13 mil metros cuadrados, una hectárea y 300 metros.

