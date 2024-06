AMLO Habla sobre el PRD y Por Qué Considera Importante al Partido en la Política de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 17 de junio de 2024 en torno a la importancia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la política de México ante su eventual desaparición.

El pasado 15 de junio, Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD, afirmó que el partido "ya no existe", pese a los 185 recursos de impugnación que interpuso tras los malos resultados logrados en las elecciones generales del pasado 2 de junio.

Cabe destacar que el partido no logró el 3% de la votación de la participación que se registró en las elecciones del 2 de junio, por lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE) activó el proceso de liquidación.

Esto dijo AMLO sobre el PRD

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la importancia del PRD tiene que ver con la opción que significaba ante lo que llamó un "bipartidismo" que vivía México.

En los últimos tiempos, hasta el cambio del presidente Zedillo por el presidente Fox, estuvo bastante arreglado (el proceso electoral) porque lo que querían era renovar el régimen con la llamada alternancia y el establecimiento de un bipartidismo donde uno u otro representaba lo mismo a los que dominaban, a la oligarquía, les daba igual. Usaban a un partido o usaban a otro, por eso es importante lo que hizo el PRD, quiero hablar de eso porque están en una fase difícil, su dirigente acaba de decir que ya se termina el ciclo del PRD.

El Presidente consideró que el PRD "jugó un papel importante en su momento, porque evitó esa pretensión bipartidista y era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente que dio su vida y luchó por causas justas".

El mandatario señaló que "los partidos son sencillamente instrumentos de lucha al servicio del pueblo. No son fines, son medios", y criticó que "tan no funcionó la idea de crear el bipartidismo y seguir engañando de que eran distintos (...) porque no es que fracasaran los partidos, se puso al descubierto que eran lo mismo".

Lo que se tiene que seguir promoviendo es que haya democracia plena.

