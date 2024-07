AMLO Insiste en Reformar Organismos como la ONU y OEA y Pide 'Menos Formalidad y Más Acción'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió hoy 18 de julio de 2024 en la necesidad de reformar organismos internacionales como las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA), y pidió que "se haga a un lado la formalidad" para que haya más acciones.

En lo internacional, estoy seguro que (una vez deje la Presidencia) dirigentes de distintos países van a seguir participando para conseguir que haya más armonía, más cooperación, más justicia en el mundo, que vaya creándose, haciéndose realidad, la fraternidad universal como ideal.

Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que "los organismos internacionales se tienen que reformar, desde luego la OEA y la ONU. Es importantísimo que la ONU se active, permanece muy inactiva, solo actuando en la formalidad, sin tener realmente un papel importante, protagónico, en evitar que haya conflictos, que haya tanta desigualdad, en evitar la violencia".

AMLO se lanza de nuevo contra la ONU

López Obrador ha criticado en distintas ocasiones el actuar de la ONU a la cual incluso ha señalado de estar "anquilosada" y no tener autoridad para cuestionar temas como las desapariciones de personas.

Este jueves, el presidente de México dijo que la ONU "no está a la par de lo que está sucediendo en el mundo. Se ha quedado rezagada, está en la retaguardia, ya cuando actúan es porque ya estallaron los conflictos y, una vez que estallaron los conflictos, no se manifiestan con firmeza, con autoridad".

Hay que cambiar el sistema de los vetos, no es posible que el consejo de seguridad de la ONU esté manejado por cinco naciones y no se pueda tomar ningún acuerdo de manera abierta, donde participen todos los países con sus representaciones porque con uno de cinco que vete ya no se puede hacer nada.

El mandatario federal considera que la ONU "está convertida en un cero a la izquierda, en un florero, en un adorno, y además se trata de un aparato burocrático oneroso porque cuesta muchísimo mantener toda esa organización, tienen oficinas para todo, pero no hay resultados".

Presidente no irá a eventos internacionales y descarta guerra mundial

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que una vez se retire no tendrá ninguna actividad pública-política, "no voy a asistir a ningún evento ni en México ni en el extranjero, ya terminé mi ciclo".

Me han estado invitado para asistir a foros en otros países, para visitar otros países una vez que yo termine, pero no voy a participar, agradezco mucho las invitaciones, les agradezco mucho el deseo de que nos sigamos viendo con nuestros paisanos, que nos queremos tanto. Hay mucha gente que me quiere como los quiero yo, pero ya llegó el tiempo del retiro.

Por otra parte, dijo que "espero que las cosas mejoren en el mundo, tengo mucha fe de que no va a agravarse la situación, no creo que vaya a haber otra guerra mundial, no creo eso, porque soy creyente de la paz en el mundo y le tengo mucha confianza al noble oficio de la política, que se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra".

El mandatario federal destacó que "yo ya termino, pero van a quedar muy buenos dirigentes en todo el mundo, yo sí recomendaría que se hiciera a un lado la formalidad, que exista la diplomacia, pero hay que hablar con más claridad y tomar en cuenta lo que está sucediendo, no soslayar nuestros problemas, enfrentarlos, y que haya más actividad, menos reuniones, convenciones, encuentros, menos formalidad y más acción para que tengamos una convivencia en armonía en todo el mundo".

