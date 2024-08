¿AMLO se Reunirá con Milei? Esto Dijo Sobre Visita del Presidente Argentino a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que vaya a reunirse con su homólogo de Argentina, Javier Milei, quien visitará México para participar en un congreso de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el próximo 24 de agosto de 202.

Durante su conferencia matutina de hoy, 13 de agosto de 2024, López Obrador comentó que “no hay problema” con la visita del mandatario argentino, pues destacó que este tipo de eventos son normales en un país de libertades.

No, no (me voy a reunir con él), pero no hay ningún problema, él puede venir. Cuando ha pasado a Estados Unidos solicita permiso para el uso del espacio aéreo, nunca se le ha negado a nadie.