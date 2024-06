AMLO Pide Objetividad en Tema de Migración en Primer Debate Presidencial entre Biden y Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó hoy, 27 de junio de 2024, su deseo de que el tema migratorio sea tratado con objetividad en el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, con miras a la elección presidencial de noviembre, en Estados Unidos.

“Son varios temas y en efecto, uno es migración, pero nosotros quisiéramos que si se trata el tema migratorio pues se actúe con objetividad y con apego a la verdad”, dijo el mandatario en conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Aseveró que actualmente no hay un problema grave en lo migratorio y acotó que los dos candidatos -Joe Biden y Donald Trump- saben que el gobierno de México ha estado insistiendo en atender las causas de la migración.

López Obrador puntualizó que su gobierno ha estado haciendo lo que le corresponde y señaló que debido al desempleo en Estados Unidos ha bajado la cifra de mexicanos que intentan ingresar a ese país.

El presidente manifestó que México tiene una tasa de desempleo de 2.7 y en Estados Unidos es de 3.9.

Por eso no va ya el número de mexicanos que antes, por necesidad, tenían que ir a buscarse la vida a Estados Unidos.

López Obrador puntualizó que, así como se la logrado en México frenar el flujo migratorio, atendiendo las causas, con crecimiento, con empleo y con bienestar, así se debe de hacer, con la cooperación de Estados Unidos, en otros países, de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, en los que tienen problemas económicos, sociales o conflictos políticos.

Consideró que Estados Unidos tiene que resolver el problema que tiene con el gobierno de Venezuela, debe suspender el bloqueo “inhumano”, “injusto” a Cuba para que, además de respetar la soberanía de los pueblos, se pueda reducir el flujo migratorio de quienes tienen que salir de Cuba a Estados Unidos por la “situación asfixiante” que se padece a causa del bloqueo.

Me gustaría hoy, precisamente, para todos los mexicanos, que sepan cómo está la situación migratoria, hoy, en la frontera norte, para que no se use de excusa, de pretexto el tema migratorio, con el afán nada más de culpar por culpar a México y querer quedar bien con los ciudadanos de Estados Unidos, con todo el respeto a los dos candidatos.