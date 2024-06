'Nunca He Visto el Poder como Privilegio': AMLO al Revelar Qué Extrañará al Terminar su Gobierno

Al terminar su mandato el 1 de octubre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) extrañará el cariño de la gente así como las conferencias mañaneras que realiza de lunes a viernes y las cuales califica como diálogos circulares con los medios de comunicación, según lo reveló hoy, 3 de junio de 2024, un día después de las elecciones que se llevaron a cabo en México.

Durante su rueda de prensa matutina, se le cuestionó al mandatario nacional qué será lo que extrañará de ser presidente de la República Mexicana y del poder.

El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y yo considero que ya cumplí con eso. El poder no es la parafernalia que lo rodea, no son las oficinas, no es el privilegio, entre comillas, de mandar porque el poder es mandar obedeciendo, entonces yo ya me siento muy satisfecho, no voy a extrañar nada de eso porque nunca he visto el poder como un privilegio; además siempre he pensado que uno debe proponerse que la justicia se imponga ante el poder”.