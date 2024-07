AMLO Descarta Reunión con Norma Piña, pero Abre Puerta para Encuentro entre Segob y Ministros

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó hoy 9 de julio de 2024 que pueda llevarse a cabo una reunión con Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para hablar en torno a la reforma al Poder Judicial, pero propuso un encuentro entre Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, y ministros.

El pasado lunes, Norma Piña llamó al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a “que nos abran la puerta” para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial.

Piña Hernández reconoció que el Poder Judicial requiere una reforma, pero ésta “debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real la reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado en torno a la petición de la ministra presidenta para reunirse y dialogar en torno a la reforma al Poder Judicial, pero el mandatario propuso que sea la titular de Segob quien acuda al encuentro.

En contraparte, el Presidente aseguró que él ya no es parte del proceso que sigue la propuesta de reforma al Poder Judicial. "Yo ya entregué mi iniciativa de acuerdo con mis facultades (...) me molesta mucho que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel".

El mandatario federal señaló que la falta de reforma permite que se proteja a delincuentes y lanzó un cuestionamiento a Norma Lucía Piña.

Presidente defiende que abogados novatos puedan aspirar a ser jueces, magistrados o ministros

En cuanto a los procedimientos propuestos para elegir jueces, magistrados y ministros, López Obrador defendió su postura para que abogados novatos puedan aspirar a ocupar dichos puestos y justificó su argumento al señalar que la experiencia, en ocasiones, les enseña cómo torcer la ley.

Además, argumentó que los egresados estudian Derecho "y al ser juez, magistrado o ministro, lo que se requiere, además de la profesión de abogado, es la honestidad y ser incorruptible y tener el deseo ferviente de impartir justicia".

Andrés Manuel López Obrador consideró que en cuanto a la interpretación de la ley "hay mucha bibliografía, hay tesis, hay jurisprudencia, pero muchas veces salen y empiezan a trabajar, no en todos los casos, pero aprenden a torcer la ley y se vuelven expertos y a eso le llaman experiencia, pero eso se puede atender, lo importante es que se está aceptando que hace falta la reforma".

El Presidente aprovechó para insistir en que el tema fundamental de la reforma al Poder Judicial es "que sean los ciudadanos quienes elijan a los jueces, magistrados y ministros y no se menosprecie al pueblo".

No es nada personal, es que hay que limpiar al país, si no no avanzamos y hay que pensar en las nuevas generaciones, y ya se acabó la máxima de que no se podía tocar al intocable, por eso qué bien que como nunca en la historia se cuestiona y hasta se insulta al Presidente porque esto da oportunidad de que haya réplica y podamos debatir.