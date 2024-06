AMLO Señala Violencia Política en Nuevo León y Manda Mensaje a Samuel García: 'No Está Solo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló hoy 17 de junio de 2024 que Nuevo León atraviesa por momentos de violencia política, que incluso derivan en agresiones a personal cercano al mandatario estatal, por lo cual externó su apoyo al gobernador Samuel García Sepúlveda.

Nuevo León renovó su Congreso local y los municipios en las elecciones del pasado 2 de junio; sin embargo, candidatos han llevado a cabo impugnaciones entre las que destacan la de Mariana Rodríguez Cantú, por la alcaldía de Monterrey.

Noticia relacionada: AMLO Desestima Violencia Política; Dice que Seis Candidatos Fueron Asesinados y No 60

AMLO envía mensaje de apoyo a Samuel García

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio de Gobierno, López Obrador envió un mensaje de apoyo al gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Nuestro apoyo al gobernador Samuel García y decirle que no está solo porque está siendo víctima de un acoso, de fuertes presiones.

Video: ¿Cómo Quedó la Elección en Alcaldías de Guadalajara y de Monterrey?

El Presidente señala violencia política en Nuevo León

Andrés Manuel López Obrador señaló que en Nuevo León están violentando a personas cercanas a Samuel García, por lo que llamó a frenar lo que consideró "actos vandálicos".

Personas no identificadas están golpeando a sus colaboradores cercanos: va un colaborador en su carro, lo bloquean, lo paran, hay gente que no está identificada, lo bajan de manera arbitraria, brutal, y los golpean, y así muchos casos, los tenemos documentados, incluso hay grabaciones.

El mandatario federal pidió a quienes "están promoviendo este tipo de actos vandálicos se aparten de esas prácticas, de todas maneras di instrucciones para que se presente un escrito a la Fiscalía General de la República (FGR) y se haga una investigación".

López Obrador insistió en que dichas agresiones "no se pueden permitir, no convienen a nadie, independientemente de qué partido es el gobernador, nosotros tenemos que buscar siempre la estabilidad política y no permitir actos vandálicos y mucho menos cuando estos actos, se presume, vienen de otras instancias de gobierno o de grupos políticos facciosos", y remató con que "lo que no nos conviene en México son la discordia y la inestabilidad política".

Historias recomendadas: