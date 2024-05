Gobierno de México Reconoce 8 Asesinatos de Candidatos en Elecciones 2024

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy 28 de mayo de 2024 que se tiene registro oficial de ocho asesinatos de candidatos que participaron en el proceso electoral 2023-2024 que vive México.

De acuerdo con la organización Laboratorio Electoral, se han contabilizado 272 casos de violencia electoral desde el 4 de junio de 2023 hasta el 23 de mayo de 2024, que incluyen 82 personas asesinadas, de las cuales 34 aspiraban a una candidatura.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez aseguró que "a la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) o ante institutos electorales locales".

La funcionaria federal enfatizó en que los ocho registros son "el número oficial de candidatas y candidatos (asesinados en el actual proceso electoral)".

Por otra parte, detalló que también hubo cuatro "lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas registradas oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial".

Además, señaló que "ha habido lamentablemente 10 homicidios de personas aspirantes no registradas oficialmente ante sus partidos ni ante el INE, pero que fueron mencionadas o ellas mencionaron interés de aspirar a algún cargo".

Por último, Rosa Icela Rodríguez tomó como ejemplo un caso en Jalisco para explicar por qué las cifras oficiales podrían no coincidir con otros registros.

"Por ejemplo, en Jalisco, donde una persona fue encontrada sin vida en un vehículo, nosotros lo teníamos como homicidio y la Fiscalía dijo que no lo fue, pues la persona tuvo un infarto, entonces, la cifra quedó en 8 personas", finalizó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó este martes durante su conferencia de prensa matutina que no se tenga el conteo real de candidatos asesinados, pues asegura que en homicidios no hay cifra negra.

No hay posibilidad de que no se hayan registrado los asesinatos. Los homicidios tienen que registrarse, no hay cifra negra.