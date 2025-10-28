Canciller Mexicano se Reúne con Embajador de EUA por Ataque a "Narcolanchas"

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente se reunió esta tarde con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, como lo anunció hoy por la mañana en conferencia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que en el marco del acuerdo de seguridad se había llamado al embajador Johnson a este encuentro luego de que se registró un ataque por parte del gobierno de Estados Unidos a 4 embarcaciones resultando 14 personas muertas y un sobreviviente, por quien se activó un protocolo de rescate por parte de la Secretaría de Marina de México, en aguas internacionales, en donde ocurrió el supuesto ataque.

¿Qué fue lo que ocurrió en aguas internacionales?

Este día, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó en su cuenta de X que, las cuatro embarcaciones eran conocidas por su aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes. Dicho ataque dejó 14 presuntos narcotraficantes muertos y un sobreviviente.

Ayer, siguiendo instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental

8 narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de los buques durante el primer ataque.

4 narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el segundo ataque.

3 narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el tercer ataque.

Hay un sobreviviente

Respecto al sobreviviente, indicó que se iniciaron los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR)

Las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate.

Después de esto, la presidenta indicó en su conferencia de hoy:

Pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación

Después de esto, esta tarde, se reunieron el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

