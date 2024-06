Candidato Ganador de Elección en Rayón, Sonora, No Recibe Constancia de Mayoría

El candidato no registrado para la presidencia municipal de Rayón, Sonora, Heriberto Grijalva Vázquez, quien resultó ganador en la contienda electoral del pasado 2 de junio, continúa a la espera de que el Consejo Municipal electoral y estatal, le entreguen la constancia de mayoría.

Heriberto Grijalva Vázquez, sin partido y sin planilla, obtuvo 711 votos contra 674 del candidato Alejandro Ruiz Grijalva, de la coalición 'Fuerza y Corazón por México', integrada por el PRI-PAN y PRD, y en tercer lugar quedó la candidata de Morena, Luz María Villegas, con 23 de votos.

Heriberto Grijalva Vázquez, candidato no registrado, afirmó que se debe respetar la determinación de la población que votó por él.

Que el Consejo Municipal tiene que expedir la constancia de mayoría, pero pues ahorita ya no sabemos que pensar; la constancia de mayoría me queda claro que tiene que expedirse entonces lo más derecho, lo más legal y por respeto a la gente

El presidente del Instituto Estatal Electoral en Sonora, Nery Ruiz Arvizu, señaló que Grijalva Vazquez no cumplió con los requisitos, además de que intentó registrar su candidatura fuera de los tiempos establecidos.

Sí, no cumple los requisitos, pero además también el ciudadano que está planteando ahorita como no registrado, acudió a este Instituto, presentó una solicitud para que se le incorporara en el proceso electoral como candidato no registrado y se le contestó en los mismos términos que ya había antecedentes legales y esto fue hace unas semanas, el ciudadano hasta donde tenemos conocimiento no impugnó tal determinación