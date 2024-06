IEPC confirma ventaja de Pablo Lemus a gobierno de Jalisco

Con el cien por ciento de las 10 mil 917 actas contabilizadas en los 20 distritos, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno del estado de Jalisco, Pablo Lemus, se confirma su ventaja sobre los otros candidatos, al obtener un millón 626 mil 941 votos, el 43.17 por ciento.

En tanto la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco", Claudia Delgadillo, obtuvo un millón 440 mil 161 votos, 38.21 por ciento, es decir, una diferencia de 186 mil 780 votos del primero sobre el segundo lugar, del 4.96 por ciento.

Y en tercer lugar la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco", Laura Haro, obtuvo 609 mil 957 votos, 16.18 por ciento.

Paula Ramírez, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), explicó que estos resultados coinciden “plenamente con los resultados ofrecidos el pasado domingo por la noche-madrugada en este mismo Pleno del Conteo Rápido realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y dado a conocer por esta autoridad electoral”.

Incluso, dijo que estos resultados que empezaron a computarse desde el pasado miércoles, coinciden también con los del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP.

La participación ciudadana, aclaró, fue del 57 por ciento, de 3 millones 768 mil 443 jaliscienses.

El representante Juan José Ramos de MC, ante el Instituto Electoral, confió en que estos resultados tranquilicen los ánimos de la oposición.

No hay ninguna sorpresa, todo coincide con los Conteos Rápidos que se nos presentaron desde el domingo. Esperemos a que después de la certeza que nos da el Instituto esta noche se calmen los ánimos y sigamos con el proceso electoral.

En tanto el representante de Morena, Eduardo Almaguer, solo aseguró que no coincidían los resultados.

Para decir que no, no coinciden, no coinciden exactamente como usted menciona, ni el PREP, ni los resultados del PREP. Ni tampoco coincide el estudio que presentó estadístico sobre los resultados, pero ya es un proceso que habrá de revisarse, por supuesto toda la actuación del estado, toda la comunicación que se vino generando de manera bipartida”.