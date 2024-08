Manlio Fabio Beltrones No Forma Ni Formará Parte del Grupo Parlamentario del PRI

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que la decisión de los senadores de su partido de no aceptar a Manlio Fabio Beltrones en sus filas, en el Senado de la República, fue porque declaró que sería un legislador independiente.

Nosotros no expulsamos a nadie, lo que hicimos fue tomar la decisión, como lo marca el reglamento, de no admitir a un legislador por una sola razón, que semanas atrás hubo expresiones, que iba a ser un legislador independiente, que iba a tomar sus propias decisiones; se acabaron los tiempos de los intocables, se ha generado una campaña de calumnia en mi contra, pero al final los priistas nos conocemos, nosotros ya tomamos la decisión, no forma ni formará parte del grupo parlamentario del PRI, su postura no tiene nada que ver con la del PRI en su participación en el Senado de la República

Comisión decidirá su futuro

El líder tricolor aseguró que está en manos de la Comisión de Ética y Justicia Partidaria, si Manlio Fabio Beltrones y otros exdirigentes son expulsados del PRI.

En conferencia de prensa, estuvo acompañado de la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, y de los coordinadores en el Senado, Manuel Añorve, y en San Lázaro, Rubén Moreira, quienes aseguraron que trabajarán en conjunto durante la próxima legislatura.

"Vamos a tener una agenda conjunta, una agenda legislativa por primera vez, senadores y diputados, le vamos a dar peso a la gente, ese atraco que es sobrerrepresentación no nos va a detener. Esto es un fraude descomunal y esto si no nos damos cuenta es la puerta para llegar a un estado no autoritario, a un estado totalitario, que es distinto”, dijo Moreira.

Por su parte, Manuel Añorve, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores, confió en respaldar las iniciativas.

Vamos de la mano para respaldar las iniciativas, los dictámenes de la Cámara Baja con la Cámara Alta y de la Cámara Alta con la Cámara Baja, vamos a respaldar y eso no tengan la menor duda, lo que es el trabajo y la división de poderes en este país, que esta división de poderes se traduzca en una aplicación de la justicia imparcial

Los legisladores priistas afirmaron que en el próximo periodo de sesiones darán la batalla por un paquete económico para el 2025 que tenga un enfoque social, que abone a la política pública, que se resuelvan los temas de seguridad, salud, educación y que revitalice los sectores productivos como el campo, la industria y el turismo.

Con información de Cinthya Marín

