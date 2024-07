PAN Denuncia Intento de Sobrerrepresentación de Morena en el Congreso

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) adelantaron que no permitirán que Morena logre una sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, lo cual, señalaron, sería un fraude a la ley y una falta de respeto al voto de los mexicanos.

En conferencia de prensa, previo a la sesión de la Comisión Permanente, la senadora panista Kenia López Rabadán expresó su preocupación por la intención de asignar 75 diputados al Partido Verde y solo 68 a Acción Nacional, a pesar de que, el PAN obtuvo el doble de la votación.

Agregó que no permitirán que desde la Secretaría de Gobernación se defina la asignación de diputaciones y demandó a la autoridad electoral que respete el sentido de la Constitución y la voluntad ciudadana.

No permitiremos una sobrerrepresentación que le falta al respeto al voto de los mexicanos. Esta sobrerrepresentación, que pretende Morena, es un fraude a la ley. No es posible que regresemos al siglo pasado esperando que la Secretaría de Gobernación defina cuántos diputados tiene qué partido, es infame

Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, rechazó las acusaciones de sobrerrepresentación y abuso de poder, apoyando lo dicho por la secretaria Luisa María Alcalde, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Dijo que la oposición busca ganar en los tribunales lo que no ganó en las urnas y apuntó que fueron los votantes quienes les entregaron la mayoría calificada.

Hoy Luisa Alcalde explicó muy bien, donde expresa que no hay ninguna sobrerrepresentación, ni abuso de ningún partido político y que es lo que la Constitución y la ley señalan, simplemente. La oposición quisiera que no tuviéramos nada, pero la población es la que decide, el pueblo es el que decide y la gente que fue a sufragar libremente a las urnas el 2 de junio nos concedió el poder reformador, la mayoría calificada. No se puede negociar eso