Deja de Existir Cuenta de “X” de Vicente Fox

La cuenta de X (antes Twitter) del expresidente de México, Vicente Fox, dejó de existir luego de los comentarios contra Mariana Rodríguez, esposa del precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Samuel García.

El exmandatario no ha emitido un pronunciamiento sobre los motivos por los que su usuario de la red social ya no está disponible.

El sábado 25 de noviembre Fox citó un tweet del periodista Pedro Ferriz, en el que hacía referencia a que pronto revelaría más detalles sobre el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García.

En dicha cita, el expresidente de México escribió:

"Pedro, cuéntanos la historia!! Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía.

Luego de este mensaje, Mariana Rodríguez respondió la agresión en la misma red social, en la que le aseguró que no es ninguna dama de compañía.

"Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre.

Rodríguez indicó a Vicente Fox que ese comentario fue violento y lo realizó durante la conmemoración del Día Internacional contra las Mujeres y Niñas.

"No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar".

Noticias relacionadas:

EPP