Diputados Inauguran Foros para Analizar Iniciativas Presidenciales

La Cámara de Diputados inauguró los Foros de Diálogo Nacional para analizar el paquete de las 20 iniciativas presidenciales enviadas el pasado 5 de febrero.

Son 18 de reforma constitucional y dos legales.

Pero también se discutirán alrededor de 30 iniciativas de los grupos parlamentarios.

PAN, PRI y PRD adelantaron que aprobarán aquellas propuestas presidenciales con sentido social, como las de pensiones, salario mínimo o vivienda, pero rechazarán las que buscan la desaparición de organismos autónomos o afectaciones al Poder Judicial.

El diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI, destacó:

Aquellas que ya hemos mostrado consenso o cuando menos hemos mostrado simpatía hacia las mismas y están en el campo del desarrollo social, en el campo de los derechos de las personas

Por otra parte, el diputado panista Jorge Romero, presidente de la Junta Coordinación Política, señaló:

Reformas en donde se destruyan organismos constitucionalmente autónomos, el PAN no va a favor, por más que lo dialoguemos, pero dialogándolo siempre con respeto

Movimiento Ciudadano rechazó participar en estos foros, y así lo afirmó el diputado Braulio López.

Nosotros no vamos a prestarnos a los diálogos que consideramos diálogos de la simulación. Si tienen interés en que sean prioridad las necesidades de la gente no hagan un show, no lo hagan un asunto electorero

Lo que le valió reproches como el del diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT:

Movimiento alcoholizado ya dijo que no participa, aunque sí participa, aquí está presente, descalifica, pero a la vez dice que no participará y miren cómo son las cosas porque, que conste en actas que yo no empecé, porque aquí se plantea una descalificación a este gran debate nacional.

Y le siguió Ignacio Mier, coordinador de Morena:

Y no es simulacro; simulacro y disimulo es encerrarse en un cubículo con la dirigencia y ver qué es lo que nos conviene electoralmente hacer y qué no hacer y construir a partir de lo que parecería una confección sustantiva, el Parlamento es el espacio para parlar, para hablar, no para esconderse

Los foros iniciarán el próximo 27 de febrero y concluirán el 15 de abril.

Cuatro se realizarán en las Cámaras de Diputados y de Senadores, cinco en cada una de las circunscripciones electorales del país y 32 en cada uno de los estados.

Con información de Héctor Guerrero

