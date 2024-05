Elecciones 2024: INE Manifiesta su Rechazo a la Violencia

Ante la aparición de mantas relacionadas con la jornada comicial y los asesinatos de aspirantes y candidatos, el INE manifestó su rechazo a la violencia.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, indicó que el instituto rechaza cualquier tipo de violencia y realizó un llamado a los actores políticos a la calma.

Los consejeros electorales hicieron un llamado enérgico a las autoridades para salvaguardar la seguridad especialmente este 2 de junio.

El consejero Jaime Rivera rechazó que esta autoridad pueda pronunciarse para pedir una tregua a quienes perpetran estos actos violentos, pues cuestionó que tengan conciencia cívica.

Yo no sé si eso tendría sentido, yo no sé qué clase de llamados se podrían hacer a asesinos, criminales, yo no creo que tengan mucha conciencia cívica, en todo caso a mí me parecería inútil o totalmente ineficaz, yo no comparto una idea de invitar o convocar a criminales a respetar la vida. Eso sería casi una forma de normalizar la violencia. Más bien creo que sí es válido hacer, como parte de este instituto, un enérgico llamado a las autoridades del gobierno que son las responsables de brindar seguridad pública. Es muy triste y debe ser indignante que haya personas asesinadas y más aún, que se manche la elección con asesinatos de candidaturas