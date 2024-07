AMLO Felicita a Venezuela porque ‘No Hubo Violencia en Elección’ y Pide Esperar Resultados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló hoy 29 de julio de 2024 en torno a las elecciones que se celebraron en Venezuela y, tras felicitar a la población porque "no hubo violencia", pidió esperar a los resultados oficiales para emitir un posicionamiento.

El 28 de julio de 2024 Venezuela vivió su proceso electoral para renovar la Presidencia y hasta las primeras horas de este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que Nicolás Maduro obtuvo 51.20% de los votos (5 millones 150 mil 92 apoyos), frente al 44.2% de los sufragios del abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia (4 millones 445 mil 978 votos), quien denunció un fraude electoral.

Esta misma mañana, el presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a Nicolás Maduro y reconoció se reelección como presidente de Venezuela, afirmando que Moscú disfruta de una asociación estratégica con el Estado sudamericano y que Maduro siempre será bienvenido en Rusia.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador pidió "esperar a que terminen de contar los votos. Nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro, eso es lo que sabemos".

López Obrador señaló que el boletín del CNE daba cuenta del conteo del 80% de las casillas, "entonces, hay que esperar a que esté el 100% y nos vamos a guiar por esto".

A mí me preocupaba la violencia, eso es lo que más me preocupa, quiero felicitar a todo el pueblo de Venezuela porque ayer no hubo violencia en la elección.