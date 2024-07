Ernestina Godoy rechaza que MORENA quiera apoderarse del Poder Judicial

La senadora electa por Morena y próxima consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, rechazó que su partido pretenda apoderarse del Poder Judicial.

Seguramente ya les han platicado o les han interpelado decir: es que Morena se quiere apoderar del Poder Judicial, ya no quiere que tengan la independencia, ahora sí quiere todo, Andrés Manuel quiere todo y Claudia también. La facultad grande que tiene en este momento el Presidente y la Presidencia, ellos pueden proponer a los ministros, se está renunciando a esta facultad para que sea el pueblo de México y no una persona, para que no crean que es autoritario.