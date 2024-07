Exlíderes del PRI Confían en que TEPJF Frenará la Reelección de 'Alito'

Dulce María Sauri y Enrique Ochoa, exdirigentes del PRI, quienes buscan frenar el cambio de estatutos que permitiría a su actual dirigente, Alejandro Moreno reelegirse hasta por 8 años más, estuvieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se reunieron con el Magistrado ponente que lleva su caso, Reyes Rodríguez y con los magistrados Felipe Fuentes y Janine Otalora Malassis.

Expusieron sus argumentos y luego en entrevista confiaron en los magistrados electorales, seguros de que sus argumentos son sólidos, porque la ley prohíbe hacer cambios a los estatutos de los partidos en proceso electoral, detallaron.

También respondieron a las descalificaciones de Alejandro Moreno.

Dulce María Sauri aseguró que no teme a los señalamientos de que estuvo involucrada en el Pemex Gate cuando fue sancionado el PRI por desvío de recursos públicos con fines electorales.

Yo no tengo mayor temor por el empecinamiento, la obcecación en quedar al frente de la presidencia del CEN, lo demás, la verdad son distractores, no voy a caer en ese juego, que lo diga, que lo diga hasta que se canse.

Enrique Ochoa, exdirigente nacional del PRI, aseguró: “Botellita de jerez todo lo que diga será al revés. La ley está de nuestro lado”.

Magistrado promete imparcialidad

En entrevista por separado, el Magistrado Rodríguez aclaró que actuará con imparcialidad y que él no estuvo en la cena del pasado 12 de diciembre, a la que se refirió el presidente López Obrador.

Asistieron, dijo, el propio Alejandro Moreno, la presidenta de la Corte, Norma Piña y los magistrados electorales que en ese entonces exigieron a Reyes Rodríguez renunciar como presidente del Tribunal Electoral, como ocurrió.

“No voy a asistir nunca a una cena en donde se convoque para hablar de esa decisión que tomé con las personas que pidieron mi renuncia y con la presidenta de la Corte y con el presidente del PRI, no he asistido nunca a una cena con esas personas que asistieron el 12 de diciembre a la cena. Siempre he actuado con imparcialidad”, dijo Reyes Rodríguez.

El magistrado dijo que hasta ese momento no se había aprobado su proyecto de acuerdo para ordenar que primero se desahoguen 5 impugnaciones de los inconformes ante el órgano de justicia de ese partido y en su caso, luego llegue a esta sala superior.

En ese proyecto propone que la Comisión de Justicia del PRI resuelva los 5 recursos antes del lunes que iniciaría el registro de aspirantes para dirigir al PRI.

“El proyecto de acuerdo aplica la ley, los precedentes y es una propuesta que está a consideración del pleno. Hay que agotar ese principio de definitividad. Está propuesto en función del acto que se reclama y de todo lo que implica esa convocatoria y lo que impugnan que tiene que ver precisamente con condiciones de participación respecto a esa convocatoria es con prontitud y celeridad”, señaló Reyes Rodríguez.

Sauri y Ochoa Reza se reunirán este jueves con la presidenta del TEPJF.

