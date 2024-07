Giran Orden de Aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez

Un juez del juzgado de Pacho Viejo, Veracruz, giró orden de aprehensión contra el senador electo del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Los delitos de los que se le acusan son uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, por haber presentado un certificado de domicilio apócrifo al registrarse como candidato a la alcaldía de Veracruz en 2021.

¡Podrán dictarme orden de aprehensión, lo que no podrán nunca es doblarme!



Después de acudir a la audiencia a la que fui convocado el día de hoy, me queda muy claro que no hay justicia posible en Veracruz, que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia. — Miguel Ángel Yunes Márquez (@MYunesMarquez) July 12, 2024

El senador se conectó a la audiencia de su caso este jueves desde el Hotel de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, donde se encuentra atendiendo un problema de salud.

“No estoy escondido, no estoy fugado, estoy en mi hotel”, dijo Yunes previo a la audiencia.

Video. Senador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Márquez Comparece Vía Remota

Yunes denuncia persecución en su contra

Yunes Márquez denunció irregularidades durante la audiencia. Dijo que el juez se había negado a enviarle el link de la plataforma para que se pudiera conecta a la audiencia, y que durante esta - que duró más de 6 horas - “el juez hizo exactamente lo que le solicitó el Fiscal, en una estrategia que obviamente estuvo preparada para vincularme a proceso o dictarme orden de aprehensión”, informó Yunes a través de sus redes sociales.

El senador electo del PAN señaló en un comunicado que el juez suspendió la audiencia de este jueves mientras iba a que le administraran un analgésico.

“Después de acudir a la audiencia a la que fui convocado el día de hoy, me queda muy claro que no hay justicia posible en Veracruz, que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia”, dijo en sus redes sociales.

Aseguró también que seguirá defendiéndose ante lo que acusó es una “persecución” de sus adversarios.

"Me seguiré defendiendo, con el valor y dignidad que quienes me persiguen no tienen. Eso es lo que merecen los veracruzanos, servidores públicos dignos y comprometidos con la verdad y la justicia", dijo en un comunicado este viernes.

