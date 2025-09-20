Gobierno Federal Comprará Café del Soconusco en Chiapas con Precios de Garantía: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno mexicano comprará el café del Soconusco en garantía.

Lo dijo durante su visita a Tapachula, Chiapas, donde estuvo acompañado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez.

Esto luego de que productores de café del Soconusco expresaran su malestar por su exclusión del programa “Café del Bienestar”, implementado por el gobierno federal, ahora la presidenta, aseguró que habrá apoyo para la zona que se especializa en este grano.

“Ya lo hemos platicado la compra con precios de garantía del café del Soconusco para las familias y productores de esta zona y vamos a duplicar por lo menos y vamos a ir poco a poco comprando más”, señaló Sheinbaum.

Además, al encabezar el programa “La transformación avanza”, anunció la construcción de obras de protección contra inundaciones, más de 83 mil viviendas de Bienestar para familias de bajos recursos y la instalación de una planta procesadora de harina de maíz en la Frailesca, que permitirá dar valor agregado a la producción local.

“Casi 60,000 familias se están beneficiando de la reducción de créditos de Infonavit y Fovissste. Ya construimos un Campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y estamos trabajando para construir otro campus aquí en Chiapas”, destacó la mandataria.

Sheinbaum anuncia beca especial para jóvenes chiapanecos y otros programas sociales en Chiapas

La presidenta Sheinbaum además anunció que junto con el gobierno estatal se implementará una beca especial para los jóvenes chiapanecos.

En el mismo evento, la presidenta dijo que además se reforzará la cobertura de los nuevos programas como la Pensión para Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, el esquema Salud Casa por Casa y las Farmacias del Bienestar.

Destacó que estos programas sociales beneficiarán a más de un millón 900 mil personas con acceso gratuito a medicamentos y destacó que al menos un miembro de cada familia en Chiapas recibe algún tipo de apoyo, lo que representa una inversión directa superior a los 45 mil millones de pesos.

También habrá inversión para la infraestructura en Chiapas

Sobre infraestructura, Sheinbaum confirmó que el Tren Maya también operará como línea de carga y que la Línea K del Tren Interoceánico, que llevará el nombre de “Línea de la Transformación”, la cual quedará concluida en 2026, y que considera que fortalecerá la conectividad del sureste.

Sheinbaum agregó que la Secretaría de Marina ya trabaja en dos polos de desarrollo en Tapachula vinculados al corredor interoceánico y al intercambio comercial con Guatemala y la modernización de Puerto Chiapas.

