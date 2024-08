Guadalupe Taddei Asegura que No Recibió Presiones por Mayoría de 4T en Congreso

En conferencia de prensa, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, dejó claro que no recibió presiones, ni amenazas de nadie para resolver la representación proporcional en el Congreso.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE:

En ningún momento sentí presión, no me puedo apartar de la Constitución por posicionamientos públicos que algunos distorsionan, incluso, la realidad de lo que está sucediendo aquí al interior del instituto, aun así, no hay ni una presión que haya sentido de manera especial, ni de servidores públicos, ni de los actores políticos, ni de ningún grupo, ninguna amenaza es bienvenida