INE Analiza 3 Mil 369 Registros para Votar Desde el Extranjero por Irregularidades

La Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral (INE) analiza 3 mil 369 registros de personas que quedaron fuera de la lista nominal de electores que votarán desde el extranjero el próximo 2 de junio.

De los casi 409 mil registros que presentaban inconsistencias y se declararon improcedentes, finalmente 36 mil 573 se reincorporaron a la lista de quienes sí podrán votar, mientras que los demás podrían ser objeto de una denuncia penal por parte del INE.

Arturo Castillo, presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, explicó que el universo total de potenciales denuncias dependerá literalmente del resultado del análisis, y aclaró:

No estamos buscando perseguir a ningún ciudadano que haya subido un comprobante de domicilio que a lo mejor no está vigente o sea no va por ahí el tema, lo que estamos tratando de detectar fundamentalmente es la comisión de ilícitos, de delitos electorales