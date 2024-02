INE Presenta Protocolo de Seguridad para Candidatos; Morena y Oposición Fijan Posiciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a dirigentes nacionales de partidos y a sus representantes el protocolo de seguridad para candidatos a la Presidencia, las gubernaturas, la jefatura de gobierno capitalino, las senadurías y las diputaciones federales.

En el caso de candidatos a la presidencia y las gubernaturas aplicará de manera automática.

En cuanto a los candidatos al Senado y Cámara de Diputados, solamente tendrán seguridad aquellos que en el análisis de riesgo resulte alto y que previamente hayan recibido y denunciado amenazas.

Las solicitudes deberán presentarse por escrito al INE y el órgano electoral las hará llegar a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que analice si es procedente.

En caso de que se concluya alto riesgo, la seguridad constará de 10 escoltas y cuatro vehículos.

Para los de riesgo medio, será de ocho elementos y tres vehículos. Si el riesgo resulta bajo, contarán con dos elementos y un vehículo.

Los dirigentes del PAN y PRD, Marko Cortes y Jesús Zambrano, respectivamente, en entrevistas por separado al salir de la reunión con la presidenta del INE y los consejeros, calificaron el protocolo de insuficiente.

Manifestaron su preocupación por la seguridad no solo de sus candidatos sino del personal del instituto; los funcionarios de casillas y la ciudadanía en general que acudirá a votar el 2 de junio en las más de 170 mil casillas que se instalarán.

Marko Cortés expresó:

Para mí, (es) muy insuficiente, el problema del crimen organizado es que no actúa, como este gobierno, en apego a la Constitución. Te mata a ti y a tu familia, te secuestra, te golpea y eso es lo que no vemos que el órgano electoral, el árbitro, nos esté asegurando. Lo que le venimos a pedir al INE no es que lo haga, no le corresponde, es que lo exija, que lo evalúe para ver si está dando resultados. Hoy veo riesgo de que se inmiscuya el crimen organizado, como lo hizo en el proceso electoral del 2021-2022

Por su parte, Jesús Zambrano comentó:

En contraste, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena en el INE, dijo que no teme por la seguridad de sus candidatos y que los opositores buscan politizar el tema.

No hay que venir a politizar el asunto; el protocolo es suficiente, el INE no es una autoridad de seguridad; ¿que se vino aquí a hacer por parte destacada de Marko Cortés? A generar una posición política, ¿de qué hablo él? Incluso de nulidades, ¿dónde está la nulidad? Una clara estrategia para sacar raja política de este tema y eso no lo vamos a aceptar

En conferencia posterior, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que hizo dos peticiones a los partidos: no postular candidatos vinculados con el crimen organizado ni usar dinero de procedencia ilícita en las campañas.

No está en riesgo la seguridad de sus candidaturas, no, eso no, porque ya existe, al menos de nuestra parte, el protocolo presentado para ellos. Por supuesto que siempre tenemos que estar con esa preocupación todos y todas, todos, todo el país, hay que estar atentos de que eso no suceda, que no forme parte de la jornada electoral, pero no podemos prejuzgar de manera anticipada qué va a ocurrir, si se va a dar nulidad o no se va a dar nulidad. Sería muy irresponsable hablar de que se puede dar si todavía los hechos no suceden. Eso se llama prejuzgar en términos jurídicos