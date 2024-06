El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que por la falta de confianza hacia las autoridades electorales de Jalisco, la coalición Sigamos Haciendo Historia solicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) que atraiga el conteo de los votos de la elección local en el estado. Sin embargo, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, afirmó en una conferencia que es improcedente atraer el cómputo de votos de Jalisco.

“Vamos a solicitar al Instituto Nacional Electoral que atraiga el conteo de votos en Jalisco porque no hay certeza de las boletas y porque no hay garantía de que la autoridad electoral esté actuando con imparcialidad y transparencia. (...) Se acabó la confianza. Hemos sido muy prudentes sin hacer prejuicios sobre la elección, pidiendo transparencia y pidiendo un conteo pulcro de votos, pero hay múltiples evidencias de que hay una gran ineficacia y complicidad de las autoridades electorales locales”, manifestó Delgado.

En una conferencia de prensa realizada en Guadalajara, Jalisco, acompañado de Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, así como otros líderes de la alianza Morena-PT-PVEM-Futuro, Delgado denunció que se han reportado múltiples irregularidades en los conteos distritales, incluyendo la ruptura de la cadena de custodia de varios paquetes de boletas. Esto ha llevado a una falta de certeza en el conteo de votos.

“Sigue la danza de las bolsas negras. Está absolutamente documentado en las redes sociales: bolsas con boletas que fueron y vinieron por todos los distritos en camionetas particulares, camionetas del Instituto, todo a escondidas, a espaldas de los partidos políticos. (...) Está rota la cadena de custodia en buena parte de los paquetes electorales en Jalisco. Si no hay cadena de custodia, no hay certeza de los votos. En estos momentos no sabemos cuántas bolsas de basura van y vienen por Jalisco conteniendo miles de votos de los ciudadanos”, advirtió Delgado.

El líder de Morena agradeció a la gente que ha apoyado en los conteos y les pidió que continúen documentando las irregularidades que han surgido en este proceso.

“Gracias a ellos se ha permitido documentar este traslado de boletas ilegal, irregular, por la parte de atrás y a escondidas. Les pedimos que sigan ahí aguantando de manera pacífica, que vayan con su celular para que graben todo y dejen documentado el cochinero en el que han convertido la elección de Jalisco las autoridades electorales en complicidad con Movimiento Ciudadano”, expresó.

Delgado cuestionó lo dicho por la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, quien aseguró contar con todos los paquetes electorales de la jornada del pasado domingo. Destacó que en los distritos donde ya terminó el conteo aún hay discrepancias entre la votación federal y la local.

