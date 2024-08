Javier Corral Promete Enfrentar Acusaciones sin Escudarse en el Fuero

Tras el proceso de registro y credencialización como senador electo, Javier Corral, declaró que enfrentará las acusaciones en su contra y el proceso judicial sin recurrir al fuero constitucional obtenido.

Decirles que no me voy a escudar en el fuero constitucional. Yo voy a desahogar en todo momento el proceso y el procedimiento. De hecho, me he sometido a la jurisdicción de un juez de garantías, de un juez de amparo. Voy a acudir a todas las instancias y el fuero no va a interrumpir la tarea más importante que ahora tengo, que es limpiar mi nombre de una patraña que se construyó en mi contra