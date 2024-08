Magistrado del TEPJF Propone Validar la Mayoría de Morena y Aliados en Cámara de Diputados

El Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, dio a conocer el proyecto que se someterá a votación este miércoles, en relación a las impugnaciones presentadas contra la distribución de diputaciones plurinominales en el Congreso de la Unión.

Los partidos de oposición, PRI, PAN y MC se inconformaron ante el tribunal para que el límite de la sobrerrepresentación en la asignación de diputados plurinominales se revise por coalición y no por partido político individual.

En su propuesta, De la Mata sugiere confirmar en sus términos el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), que asigna 364 diputaciones a la coalición Morena-PT-Partido Verde.

Según el proyecto, los partidos inconformes están solicitando una interpretación diferente a lo establecido en la Constitución y la ley, al pedir que se aplique la regla para evitar sobrerrepresentación, como si Morena, PT y Partido Verde formaran una coalición.

No obstante, el magistrado subraya que esta interpretación no es viable, ya que las restricciones establecidas en la Constitución deben aplicarse a los partidos políticos de manera individual, no a las coaliciones.

En el proyecto, el magistrado señala:

La interpretación literal e histórica del sistema de representación proporcional y el límite a la sobrerrepresentación permiten concluir que la verificación de ésta es por partido político y no por coalición.

El proyecto explica que desde 1996 la Constitución establece que la verficación de sobrerrepresentación es por partido.

De aprobarse el proyecto, el INE mantendría la distribución de diputaciones plurinominales tal como se ha acordado.

