Monreal Prevé Modificaciones a Reforma de Sheinbaum Sobre Leyes de Aguas

Ricardo Monreal, líder de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que derivado de los foros de análisis, prevén hacer modificaciones a las dos leyes de aguas, iniciativa que envió para su análisis Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En contexto: El 1 de octubre de 2025, la presidenta Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, de 1992, y la expedición de Ley General del Agua.

Monreal prevé modificaciones a iniciativa de Sheinbaum

Ricardo Monreal señaló, en conferencia de prensa, que “uno de los temas muy socorridos es el tema de las concesiones, de las herencias, de las transmisiones de estas concesiones, y yo diría que muchas de las expresiones en los foros tienen razón. También los organismos de cuenca o el registro denominado Registro Público del Agua”.

Yo sí creo que va a haber modificaciones en la Ley de Aguas Nacionales", apuntó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

En la conferencia de prensa, Monreal indicó que la reforma a Ley de Aguas Nacionales y las nueva Ley General de Aguas deben aprobarse en beneficio de los usuarios del agua.

"Aquí no habrá sino una reflexión profunda, nada de que no se modifica una sola coma. Sí se va a modificar la iniciativa de ley y va a ser para beneficio de los usuarios del agua, en zonas urbanas, en industrias, en el campo mexicano, los usuarios de pozos, de concesiones de distinta naturaleza que aprovechan el agua de la nación, yo creo que va a haber forma de que logremos atender estos reclamos", subrayó Monreal.

El líder de los diputados de Morena estimó que estas reformas puedan aprobarse antes de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones.

Con información de Héctor Guerrero, N+.

