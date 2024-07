Morena y Oposición se Confrontan por la Sobrerrepresentación Legislativa

El pleno de la Comisión Permanente discutió, este miércoles 24 de julio de 2024, la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión.

La polémica generó confrontaciones entre los legisladores, con la oposición argumentando que el verdadero tema de discusión no es la fórmula de representación en el Congreso, sino el perfil del nuevo régimen que se está construyendo en México para el Siglo XXI.

Señalaron, podría centrarse en el predominio del Poder Ejecutivo y la subordinación del Legislativo.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes, expresó a Morena y aliados demuestren que no quieren reproducir las peores prácticas.

Ustedes han dicho repetidas veces en esta tribuna que no somos iguales. Yo he soportado esa expresión con estoicismo, demuestren que no somos iguales, demuestren, ésta es una ocasión para demostrar que no quieren reproducir de las peores prácticas.