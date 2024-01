El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que su gobierno no borrará a ninguna persona desaparecida de la lista.

En conferencia, aseguró que cada mes estará informando del avance en el censo que se realiza y poner orden en las cifras que se venían dando. Así lo expresó el presidente de México.

Video relacionado: AMLO Destaca Potencial Económico de México

No hay de parte nuestra la intención, nunca ha habido la intención de borrar a ningún desaparecido, es un asunto de convicciones, de principios, de honestidad. Nosotros no nos atreveríamos a hacer algo así. Lo que se está llevando a cabo es una revisión y una búsqueda general, nacional para aclarar precisamente qué es lo que hay en cuanto a los desaparecidos y se está poniendo orden. La Secretaría de Gobernación está a cargo de este trabajo, con el apoyo de todos: gobiernos estatales y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y de todo el gabinete de seguridad, y vamos a estar informando aquí, ya nos comprometimos a eso cada mes para ir aclarando

Aclaró que la secretaria de Gobernación recibirá a los colectivos de búsqueda de familiares.

Me abordaron mamás en Río Blanco y en el caso de una de ellas, en el caso de un hijo que junto con otros fueron contratados para levantar unas encuestas en Chiapas y asesinaron a dos o tres, fueron a un hotel y, al parecer, la administradora del hotel tenía vinculación con los de una banda, los secuestraron, se hizo una investigación, se demostró que habían asesinado a estos encuestadores, por cierto de Morena, pero un hijo de la señora de ayer no aparece, aunque ya están detenidos los responsables y ella como madre desesperada y le dijimos pues vamos a seguir en la investigación, ya Rosa Icela tiene esa instrucción de seguirlo, lo está viendo, lo está atendiendo. Entonces, que vayan con la secretaria de Gobernación.

Enfatizó que especialmente en estos tiempos electorales, sus adversarios buscan descreditar las acciones de gobierno incluso con cuestionamientos falsos, como el supuesto aumento del precio de las gasolinas. Mencionó un mensaje de redes del expresidente Felipe Calderón en el que habla de una falta de mantenimiento de la planta nuclear de Laguna Verde, o magnificando situaciones de inseguridad como las registradas en Tabasco o Guerrero.

Es magnificar todo lo que tiene que ver con la violencia, no les queda de otra por algo será que están desesperados, igual, pero igual el proceso ya se dio la información, hay un comunicado de la fiscalía, eso no lo toman en cuenta, eso no se ve; es que 30 muertos con drones en una comunidad de Tlacotepec en la Sierra de Guerrero, pero el fin de semana, bueno hasta la rosca de Zacatecas que la imagen era de hace 10 años. Hasta el expresidente, no hasta, él siempre está, ya está en el ridículo, el expresidente Calderón un supuesto, abandono, deterioro de la planta de energía eléctrica de Laguna Verde, y luego él mismo sale a decir que las imágenes no eran de Laguna Verde. O sea, primero cuestionando la falta de mantenimiento de Laguna Verde, diciendo ‘miren en qué situación está’; estoy hablando del que usurpó la presidencia de la República, no de cualquier persona