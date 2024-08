"Paro de Trabajadores No Frenará Reforma Judicial", Advierte Ignacio Mier

El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, advirtió que el paro de los trabajadores del Poder Judicial no frenará la reforma judicial.

Resaltó que el próximo lunes 26 de agosto se prevé, en la Comisión de Puntos Constitucionales, discutir dicho dictamen, el cual quedó confeccionado para garantizar todos los derechos a las y los trabajadores, incluidos los ministros y magistrados.

Así criticó a quienes encabezan este movimiento:

No, ya fue discutido, fue analizado, se escucharon todas las voces, personalmente lo he hecho, hay una discrepancia de algunos trabajadores, que es normal, es natural, porque no hay que olvidar que el 67 por ciento, el 57%, casi el 60% de quienes se manifiestan, tienen una relación directa familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces.