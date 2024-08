AMLO Hace Llamado a Trabajadores en Paro Judicial: ‘Recapaciten, Entren en Razón’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje hoy 22 de agosto de 2024 a los trabajadores del Poder Judicial que están en paro desde el pasado lunes e insistió en que la iniciativa de reforma constitucional no les afecta.

El 19 de agosto de 2024 trabajadores del Poder Judicial se declararon en paro como protesta en contra de la iniciativa de reforma constitucional y dos días después los jueces, ministros y magistrados se sumaron a la huelga; sin embargo, se han montado guardias para atender casos que se consideran urgentes.

AMLO envía mensaje a trabajadores del Poder Judicial

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador reiteró que "estoy a favor de los trabajadores, que se manifiesten libremente, (que no haya sanciones). Nada más que ellos apliquen el método de la autocrítica y no caigan en la autocomplacencia, que no se dejen manipular".

Además, luego de insistir en que en la iniciativa de reforma al Poder Judicial "no hay nada que les afecte", pidió que no sufran represalias: "que no haya nada (suspensión de pagos o despidos)".

Hago un llamado a los que se están manifestando: recapaciten, entren en razón, no se dejen manipular, y que si hubiese alguna afectación a sus intereses que presenten específicamente por qué ellos están en contra.

López Obrador señaló que "lo que se esta planteando es elegir a los jueces, además, no se les va a quitar el derecho a los jueces actuales, ni a los magistrados, ministros, es más, ellos tienen pase directo para ser candidatos".

Además, aseguró que los nuevos aspirantes a participar en la elección, en caso de que se apruebe la iniciativa de reforma, "si son muchos, la comisión va a revisar si llenan los requisitos, para ver quiénes van a la boleta, pero no lo va a decidir nadie, va a ser la suerte; llenando el requisito cualquier ciudadano puede participar, es lo más transparente".

Carta a Norma Piña

Andrés Manuel López Obrador dijo que "me interesaría mucho que la ministra presidenta sí estuviera activa" durante el paro en el Poder Judicial y mostró una carta que le envió, con la intención de que la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, atienda un caso por pago de impuestos que representa 35 mil millones de pesos.

Ya le mandamos una carta ayer. Le estamos pidiendo nos resuelva un caso de 35 mil millones de pesos.

En la misiva, se lee que "nos dirigimos a usted con gran preocupación debido a la tardanza injustificada en turnar los Amparos Directos en Revisión con números 5654/2024 y 6321/2024, recibidos para su tramitación por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en los días 4 y 12 de julio del año en curso, respectivamente. A la fecha el área de trámite a su cargo ha sido omisa en resolver lo conducente".

El documento asegura que los asuntos "corresponden a créditos a favor del Fisco Federal por omisiones de contribuciones de los ejercicios fiscales 2008 y 2013 sobre los que han transcurrido más de dieciséis y once años en litigio, respectivamente", cuyo monto en favor del Estado asciende a más de 35 mil millones de pesos.

Es imperioso señalar que la conducta dilatoria en la que incurre el área de tramite a cargo de su Presidencia, al no emitir pronunciamiento respecto de los asuntos citados, constituye una acción de ilegal protección a las conductas de defraudación fiscal de aquellos que reiterada y obscenamente han faltado a sus obligaciones contributivas por décadas, cobijados en el intrincado andamiaje y actuar del Poder Judicial de la Federación y es violatoria del artículo 17 constitucional.

Por último, señala que "estos asuntos fueron ya tratados por un ministro de esta Corte, quien demoró más de ocho meses para presentar su proyecto, asuntos sobre los cuales finalmente se resolvió que no reunían los requisitos para ser resueltos por la SCJN, por lo que se remitieron al tribunal colegiado de origen".

