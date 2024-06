Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, Rechaza “Fraude” en Elección Presidencial

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, rechazó que haya habido algún tipo de fraude en la elección presidencial.

Esto luego de que se instalaron de manera oportuna más de 170 mil casillas en el país y los resultados del conteo rápido, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el cómputo distrital han coincidido prácticamente de forma exacta.

No es de ninguna manera posible hablar de algo irregular o de un intento o atisbo de fraude en este proceso electoral

“Tratar de desacreditar no es lo correcto, el Instituto no lo acepta”, agregó la presidenta del Instituto Nacional Electoral.

Garantizó que el organismo electoral federal asignará las diputaciones y senadurías de representación proporcional sin sesgos en apego a lo que ordena la Constitución y a la ley electoral.

Noticias relacionadas: INE Rechaza Petición de PRD para Recuento de Votos

Taddei reiteró que se aplicará la cláusula que prohíbe a cualquier partido político tener más del 8% de sobrerrepresentación o más de 300 diputados federales.

Lo que dicta la ley, eso es lo que vamos a hacer, si la ley dice que se trata de un partido o de una coalición, así lo vamos a hacer. Aquí no se pone o se quita, aquí se hace lo que está establecido en la Constitución y en la ley, ni más ni menos. Se asignarán los lugares de representación proporcional sin ningún sesgo político, tal cual es, lo que dicta la ley, eso es, el Instituto no da ni quita, lo da la votación, lo da lo que ya está el resultado en la urnas, hay que quitar ese estigma o ese fantasma de que en el Instituto se pueden ganar o se pueden perder elecciones, aquí no se ganan, se ganan en las urnas