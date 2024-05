Elecciones México 2024: Principales Propuestas de Chertorivski, Candidato a Jefe de Gobierno CDMX

El 2 de junio de 2024, tres candidatos se disputarán la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) compartió información sobre cada uno de ellos y sus propuestas para que los capitalinos puedan emitir un voto informado y razonado.

Entre los candidatos se encuentra Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano (MC), hombre de 49 años de edad, quien ha ocupado cargos federales y locales; fungió como secretario de Salud federal, secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, comisionado Nacional del Seguro Popular y diputado Federal por MC.

Chertorivski dijo que ama la Ciudad de México y quiere devolverle lo bueno que le ha dado.

Quiero ser jefe de Gobierno porque sé que mereces una ciudad como tú: trabajadora, ingeniosa, que no se detenga, no se estanque y no retroceda.