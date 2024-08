AMLO Envía Mensaje a Ministros y Jueces Ante Huelga contra Reforma Judicial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió hoy, 14 de agosto de 2024, en su conferencia mañanera un mensaje a los ministros y jueces del Poder Judicial ante una huelga que realizarán por el avance de la Reforma Judicial.

El presidente López Obrador reiteró -desde Palacio Nacional- que la Reforma al Poder Judicial no es en contra de los trabajadores y detalló que la huelga podría realizarse el 19 de agosto de 2024.

Otra cosa, por qué no quieren que se democratice el Poder Judicial, ahora están hablando jueces, magistrados, ministros, que van a hacer una huelga el día 19. Hay quienes sostienen que no pueden hacerlo legalmente, yo digo que sí, están en su derecho, somos libres. La única cosa que vengo aclarando es que no es en contra de los trabajadores, es acabar con los privilegios de los de arriba.