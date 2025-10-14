Senado Aprueba Reforma a la Ley Aduanera y Esta Regresa a San Lázaro
Morena incluyó un transitorio y por ello el dictamen tendrá que regresar a la Cámara de Diputados para su ratificación; la ley permitirá aumentar la recaudación de impuestos
El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley Aduanera, con las que se busca poner fin al contrabando de mercancías, la corrupción y la impunidad en el sector.
Cerca de las 21:00 horas del martes, con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención, el dictamen que modifica la Ley Aduanera fue aprobado en lo general y los artículos no reservados.
Posteriormente, comenzó el análisis en lo particular y los artículos reservados, donde finalmente fue aprobada la normativa, por una votación de 77 a favor, 38 en contra y una abstención.
Regresa a San Lázaro
La bancada de Morena agregó, de última hora, un artículo transitorio para que la reforma no entre en vigor este año, sino a partir del 1 de enero próximo.
Homero Davis, senador de Morena, explicó el motivo por el que se emitió el transitorio y la entrada en vigor hasta el próximo año:
Porque el proceso de adecuación administrativa, tecnológica y normativa requiere tiempo para su correcta instrumentación, estamos hablando de una reforma que impactara a las 50 aduanas del país, a miles de servidores públicos y a todos los actores del comercio exterior, recordemos que la ley establece nuevos procesos, figuras, y responsabilidades que deben estar debidamente reglamentadas. No retrasa la reforma, garantiza su aplicación ordenada y eficaz, esto permitirá que la agencia nacional de aduanas de México y el SAT ajusten sus plataformas tecnológicas, que los usuarios del comercio exterior se capaciten y adopten los nuevos procedimientos
Debido a este cambio, la minuta regresó a la Cámara de Diputados para su ratificación.
¿En qué consiste la reforma a la Ley Aduanera?
La Ley Aduanera permitirá aumentar la recaudación de impuestos y también impondrá penas más severas a quienes violen la normatividad.
Los senadores explicaron que esta reforma moderniza las reglas para un comercio exterior más competitivo, fortalece la transparencia y legalidad de los procedimientos aduanales.
Además, asegura una recaudación justa, equitativa y solidaria que sostenga las finanzas públicas sin imponer nuevos cargos a la ciudadanía.
